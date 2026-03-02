Le chancelier allemand Friedrich Merz se rend mardi à Washington pour rencontrer le président américain Donald Trump, dans un climat international tendu par l’escalade militaire au Moyen-Orient après l’opération américano-israélienne ayant coûté la vie au guide suprême iranien.

Friedrich Merz sera le premier dirigeant européen à s’entretenir avec Donald Trump depuis le lancement de cette offensive, qui a perturbé l’une des principales voies de transport pétrolier au monde et semé le chaos dans le trafic aérien international.

Initialement axée sur les relations transatlantiques et les questions de défense, la visite est désormais dominée par la crise iranienne. Berlin s’est gardé de toute critique publique frontale de l’opération américaine avant cette rencontre, privilégiant une approche prudente et diplomatique.

Le chancelier entend mettre l’accent sur la solidité de l’alliance au sein de l’OTAN et sur le renforcement des capacités de défense européennes. La question du partage du fardeau militaire et de l’augmentation des dépenses de défense en Europe devrait figurer au cœur des discussions.

Cette visite constitue un test délicat pour Merz, qui doit préserver les relations avec Washington tout en tenant compte des sensibilités européennes face à une nouvelle phase d’instabilité au Moyen-Orient.