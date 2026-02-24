Le Canada prévoit d’aider Cuba face à la pression accrue de Washington

Le Canada a annoncé qu’il préparait un plan d’assistance à destination de Cuba, alors que l’île fait face à de graves pénuries de carburant dans un contexte de pressions renforcées des États-Unis. Ottawa a indiqué suivre de près l’évolution de la situation et s’inquiéter du risque croissant de crise humanitaire.

L’administration de Donald Trump a récemment intensifié ses mesures visant à restreindre les approvisionnements pétroliers de Cuba, y compris les livraisons en provenance du Venezuela, allié de longue date de La Havane. Ces restrictions ont aggravé les difficultés énergétiques du pays, provoquant des coupures d’électricité prolongées, des perturbations dans les transports et une hausse des prix des denrées alimentaires.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, a déclaré que son gouvernement préparait une assistance, sans en préciser pour l’instant la nature ni le calendrier. Elle a souligné que le Canada demeurait préoccupé par l’impact humanitaire de la crise énergétique sur la population cubaine.

Les autorités cubaines ont mis en place un plan de rationnement pour faire face aux pénuries, alors que les infrastructures électriques du pays peinent à répondre à la demande. L’ONU a averti que l’insuffisance d’approvisionnement en énergie pourrait entraîner une détérioration rapide de la situation humanitaire.

L’initiative canadienne intervient dans un climat de tensions persistantes entre Washington et La Havane. Elle marque la volonté d’Ottawa de maintenir une approche distincte de celle des États-Unis, tout en cherchant à atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise sur l’île.