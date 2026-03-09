Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a subi son bilan de santé annuel à l’hôpital Sírio-Libanês de São Paulo, et l’ensemble des résultats médicaux s’est révélé normal, selon un communiqué publié par l’établissement hospitalier.

L’examen a été réalisé samedi matin dans cet hôpital réputé de la métropole brésilienne. Les médecins ont indiqué qu’aucune anomalie n’avait été détectée et qu’aucun examen complémentaire n’était nécessaire pour le moment.

Le chef de l’État, âgé de 80 ans, continuera toutefois de bénéficier d’un suivi médical régulier assuré par son équipe médicale, dirigée par le cardiologue Roberto Kalil Filho et la médecin Ana Helena Germoglio.

La santé de Lula fait l’objet d’une attention particulière depuis l’année dernière. En 2024, il avait subi deux interventions chirurgicales destinées à traiter et prévenir une hémorragie cérébrale.

Malgré ces problèmes de santé récents, le président brésilien a déclaré en 2025 qu’il envisageait de briguer un nouveau mandat lors de la prochaine élection présidentielle.

Luiz Inácio Lula da Silva a déjà exercé la fonction de président du Brésil à deux reprises entre 2003 et 2010. Il est revenu au pouvoir en janvier 2023 après avoir remporté l’élection présidentielle face à l’ancien président Jair Bolsonaro.