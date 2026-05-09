L’arrêt des vols de Spirit Airlines pourrait soulager la pénurie de moteurs d’avions

L’immobilisation récente de la flotte de Spirit Airlines pourrait contribuer à atténuer les pénuries de moteurs d’avions qui perturbent actuellement l’industrie aéronautique mondiale, selon des dirigeants et analystes du secteur.

La compagnie américaine à bas coût a cessé d’exploiter sa flotte entièrement composée d’Airbus le 1er mai, en raison notamment de la flambée des prix du carburant. Cette situation entraîne désormais le démantèlement de plusieurs Airbus A320neo afin de récupérer des pièces détachées, notamment les moteurs Pratt & Whitney Geared Turbofan (GTF) fabriqués par RTX.

Ces moteurs de nouvelle génération, réputés pour leur efficacité énergétique, sont aujourd’hui extrêmement recherchés alors que de nombreuses compagnies aériennes font face à une pénurie mondiale de pièces et de moteurs de rechange.

Selon des experts du secteur, certains A320neo de Spirit, encore relativement récents, pourraient être démontés afin d’alimenter le marché des pièces détachées et permettre à d’autres compagnies de maintenir leurs appareils en service.

La disparition de Spirit du marché américain augmente également la disponibilité des A320neo et de leurs moteurs, dans un contexte où les difficultés de maintenance et les retards de production continuent de peser sur le transport aérien mondial.

Les problèmes touchant les moteurs Pratt & Whitney GTF ont déjà forcé plusieurs compagnies à immobiliser temporairement une partie de leurs flottes ces derniers mois, accentuant les tensions sur le marché aéronautique.