La prochaine rencontre entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ne devrait pas déboucher sur des avancées majeures dans les relations commerciales entre les deux puissances, selon plusieurs sources proches des préparatifs du sommet.

D’après ces sources, l’objectif principal de cette visite serait surtout de maintenir une certaine stabilité dans les relations bilatérales, dans un contexte marqué par de nombreuses tensions économiques et géopolitiques entre Washington et Pékin.

Les discussions pourraient toutefois inclure certains accords limités, notamment un éventuel engagement de la Chine à acheter des avions du constructeur américain Boeing. Mais aucun progrès significatif n’est attendu concernant les différends commerciaux ou les investissements entre les deux pays.

Les préparatifs de la visite ont également suscité des tensions diplomatiques. Des responsables chinois auraient exprimé leur agacement face à l’organisation jugée tardive du déplacement américain.

Du côté américain, la question de la participation de dirigeants d’entreprises à la délégation officielle reste incertaine. Certains milieux économiques espéraient la présence de grands patrons américains pour favoriser des accords commerciaux, mais cette option ne semble pas encore confirmée.

Par ailleurs, Pékin n’aurait obtenu aucune garantie concernant les protections d’investissement réclamées pour les entreprises chinoises opérant aux États-Unis.

Dans ce contexte, la rencontre entre Trump et Xi Jinping apparaît davantage comme une tentative de gestion des relations entre les deux premières puissances économiques mondiales qu’un véritable tournant diplomatique.