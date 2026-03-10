La Turquie a annoncé que les défenses aériennes de l’OTAN avaient intercepté un deuxième missile balistique iranien ayant pénétré dans son espace aérien, un incident qui accroît les tensions régionales dans le contexte du conflit impliquant l’Iran.

Selon Ankara, le missile a été abattu dans le sud du pays. Il s’agit du deuxième projectile iranien intercepté en l’espace d’une semaine, ce qui alimente les inquiétudes au sein de l’Alliance atlantique.

La Turquie, qui dispose de la deuxième armée de l’OTAN en effectifs et partage une frontière avec l’Iran, a averti qu’elle réagirait face à toute nouvelle menace visant son territoire. Les autorités turques ont également appelé toutes les parties, et notamment Téhéran, à prendre en compte leurs mises en garde.

Malgré la gravité de l’incident, Ankara n’a pas invoqué l’article 4 du traité de l’OTAN, qui permet à un pays membre de demander des consultations avec les alliés lorsqu’il estime que son intégrité territoriale ou sa sécurité est menacée.

La cible exacte du missile reste inconnue. Toutefois, le sud de la Turquie abrite plusieurs installations militaires stratégiques utilisées par les États-Unis et leurs alliés, notamment des bases aériennes et des systèmes radar.

Cet épisode intervient alors que la guerre impliquant l’Iran continue de faire monter la pression dans la région, testant la capacité de réaction de l’OTAN et la position délicate de la Turquie, alliée occidentale tout en entretenant des relations complexes avec Téhéran.