La tempête tropicale Maysak frappe le sud de la Chine et paralyse les transports à Hainan

La tempête tropicale Maysak a touché terre vendredi dans la province insulaire de Hainan, dans le sud de la Chine, entraînant la suspension des vols, des trains et des liaisons maritimes dans plusieurs zones touchées.

Selon le Centre météorologique national chinois, la tempête a frappé la côte sud-est de Hainan vers 18 h 20, avec des vents atteignant environ 23 mètres par seconde, soit près de 51 miles par heure, au niveau de son centre. Les autorités ont rapidement déclenché des mesures d’urgence face à la progression du système météorologique.

Maysak devrait provoquer de fortes précipitations non seulement à Hainan, mais aussi dans plusieurs provinces du sud du pays, notamment le Guangdong, le Guangxi, le Guizhou et le Hunan. Les services météorologiques prévoient des cumuls pouvant atteindre jusqu’à 350 millimètres de pluie en 24 heures dans certaines zones.

Face au risque de perturbations majeures, l’aéroport international Phoenix de Sanya a suspendu les décollages et les atterrissages à partir de 17 heures. Avant même l’arrivée de la tempête, 92 vols avaient déjà été annulés, tandis que les services de transport ferroviaire et maritime ont également été interrompus.

Les autorités locales ont appelé la population à la prudence et à limiter les déplacements, alors que les fortes pluies et les rafales de vent devraient se poursuivre dans les prochaines heures, augmentant les risques d’inondations et de glissements de terrain dans les régions les plus exposées.