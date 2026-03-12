La Haute Cour d’London a refusé d’autoriser une action en justice visant à contester l’accord conclu entre le United Kingdom et Mauritius sur le transfert de souveraineté des Chagos Archipelago.

Trois plaignants, dont Bertrice Pompe, citoyenne britannique née sur l’île de Diego Garcia, avaient saisi la justice pour tenter de bloquer cet accord signé l’an dernier.

Selon les termes du compromis, la Grande-Bretagne doit transférer la souveraineté de l’archipel à Maurice tout en conservant le contrôle de la base militaire stratégique de Diego Garcia grâce à un bail de 99 ans.

Cette base accueille des installations militaires utilisées par les United States et constitue un point stratégique majeur dans l’océan Indien.

L’accord a suscité des critiques de la part de certains responsables politiques, dont le président américain Donald Trump, qui a récemment qualifié ce transfert de « grosse erreur ».

Le Premier ministre britannique Keir Starmer soutient néanmoins l’accord, estimant qu’il permet de régler un différend territorial ancien tout en garantissant la continuité des opérations militaires occidentales dans la région.