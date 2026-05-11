La Hongrie tente de débloquer 10,4 milliards d’euros de fonds européens

La Hongrie s’efforce de respecter l’échéance du 31 août afin d’obtenir l’accès à 10,4 milliards d’euros du fonds de relance post-pandémie de l’Union européenne, un objectif jugé ambitieux mais encore réalisable par plusieurs responsables européens.

Ces fonds, composés de 6,5 milliards d’euros de subventions et de 3,9 milliards d’euros de prêts avantageux, avaient été gelés par Bruxelles en raison des inquiétudes concernant l’état de droit sous le précédent gouvernement de Viktor Orban.

Le nouveau gouvernement dirigé par Peter Magyar doit présenter d’ici le 27 mai une version révisée du plan national de relance afin de répondre aux exigences européennes.

Selon des responsables de l’UE, Bruxelles recommande à Budapest de réorienter une partie des fonds vers des projets jugés plus rapides et plus sûrs à mettre en œuvre, afin de maximiser les versements avant la date limite.

La Hongrie envisagerait également de placer une partie des fonds dans une banque nationale de développement, sur un modèle déjà utilisé par la Pologne.

Cette tentative intervient après le changement politique intervenu à Budapest, où le gouvernement de Peter Magyar cherche à rétablir les relations avec les institutions européennes après des années de tensions sous Viktor Orban.