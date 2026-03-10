L’administration du président américain Donald Trump a indiqué que les deux premiers jours de frappes contre l’Iran ont coûté environ 5,6 milliards de dollars en munitions, selon un rapport transmis au Congrès américain, a révélé une source proche du dossier.

Ces dépenses concernent principalement l’utilisation de missiles, de bombes et d’autres armements utilisés lors des premières opérations militaires lancées le 28 février par les États-Unis aux côtés d’Israël.

Cette estimation intervient alors que plusieurs membres du Congrès s’inquiètent de l’impact du conflit sur les stocks d’armement américains. Certains élus redoutent que la poursuite des opérations militaires n’épuise rapidement les réserves, à un moment où l’industrie de défense américaine peine déjà à répondre à la demande.

Dans ce contexte, Donald Trump a rencontré vendredi les dirigeants de sept grandes entreprises du secteur de la défense afin d’évaluer les capacités de production et les moyens de reconstituer les stocks militaires.

L’administration américaine n’a pas encore publié d’évaluation officielle globale du coût de la guerre, mais les parlementaires pourraient bientôt être amenés à voter de nouveaux financements pour soutenir l’effort militaire.

Des élus démocrates ont réclamé davantage de transparence sur le conflit, demandant notamment des auditions publiques de responsables militaires et politiques afin d’évaluer l’impact de la guerre sur la capacité des États-Unis à assurer leur propre défense.