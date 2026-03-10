La Chine est prête à collaborer avec d’autres pays afin de promouvoir une gouvernance et un développement du nucléaire plus inclusifs, a déclaré mardi le vice-Premier ministre chinois Zhang Guoqing lors d’un sommet international à Paris.

S’exprimant lors du sommet mondial consacré à l’énergie nucléaire, Zhang Guoqing a affirmé que Pékin souhaitait renforcer la coopération internationale dans ce domaine stratégique, notamment en matière de développement technologique et de gestion des projets nucléaires.

« Nous devrions instaurer une division internationale du travail pour une main-d’œuvre inclusive dans tous les projets nucléaires », a-t-il déclaré, appelant à une coopération plus large entre les pays impliqués dans l’industrie nucléaire.

Le responsable chinois a également souligné l’importance de renforcer les échanges et la coordination internationale afin de favoriser un développement sûr et durable de l’énergie nucléaire.

Ces déclarations interviennent alors que de nombreux pays réévaluent le rôle du nucléaire dans leur stratégie énergétique, notamment pour réduire les émissions de carbone et garantir la sécurité énergétique.

La participation de la Chine à ce sommet reflète la volonté de Pékin de jouer un rôle plus important dans la gouvernance mondiale du nucléaire civil et dans le développement de nouvelles infrastructures énergétiques.