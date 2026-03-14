La Chine intensifie ses efforts pour séduire la classe politique du Paraguay, l’un des derniers pays au monde à entretenir des relations diplomatiques avec Taïwan. Pékin espère convaincre ce pays d’Amérique du Sud de rompre avec Taipei afin de renforcer son influence dans la région.

Selon plusieurs responsables paraguayens, des élus ont récemment participé à des voyages en Chine financés par des institutions liées à Pékin. Ces déplacements, qui incluaient des visites dans plusieurs grandes villes chinoises, ont été organisés à l’invitation du consulat chinois de São Paulo, au Brésil.

La députée d’opposition Leidy Galeano, membre du parti Yo Creo, a déclaré avoir été impressionnée par les infrastructures et le développement économique observés lors de ce voyage. Selon elle, le Paraguay pourrait passer à côté d’importantes opportunités économiques en restant fidèle à Taïwan plutôt qu’en établissant des relations avec la Chine.

Avec environ 6,4 millions d’habitants, le Paraguay est un acteur modeste sur la scène internationale. Mais il possède une importance stratégique pour Taipei : il s’agit du dernier allié diplomatique de Taïwan en Amérique du Sud et de l’un des douze pays au monde qui reconnaissent encore officiellement l’île.

Un changement de position d’Asunción représenterait une victoire symbolique majeure pour Pékin dans sa campagne visant à isoler Taïwan sur la scène internationale. La Chine considère en effet l’île démocratiquement gouvernée comme une province rebelle.

Cette rivalité diplomatique s’inscrit dans un contexte plus large de compétition d’influence en Amérique latine, où les États-Unis cherchent également à maintenir leur présence stratégique face à la montée en puissance de la Chine.