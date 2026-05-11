La banque centrale sud-africaine nomme Makrelov au poste de chef économiste

La South African Reserve Bank a annoncé lundi la nomination de Konstantin Makrelov au poste de chef économiste, en remplacement de Christopher Loewald, parti en retraite anticipée en mars.

Makrelov intégrera également le Comité de politique monétaire (MPC) ainsi que le Comité de stabilité financière de la banque centrale sud-africaine, selon un communiqué de l’institution.

Entré à la banque centrale en novembre 2018 comme économiste principal, il avait été promu en janvier 2024 à la tête de la division chargée de la recherche économique et des questions liées au changement climatique.

Avant de rejoindre la SARB, il avait travaillé pendant douze ans au Trésor national sud-africain, où il participait notamment aux prévisions budgétaires et à l’évaluation de politiques publiques majeures, notamment dans les domaines de la fiscalité et de l’énergie.

Le Comité de politique monétaire de la banque centrale peut compter jusqu’à sept membres. Avec cette nomination, Makrelov devient le sixième membre du comité.

Lors de sa dernière réunion en mars, la banque centrale avait maintenu son taux directeur à 6,75 %. La prochaine décision de politique monétaire est attendue le 28 mai.