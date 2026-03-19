Le vice-président américain JD Vance prévoit de se rendre prochainement en Hongrie afin d’afficher son soutien au Premier ministre Viktor Orban, confronté à une élection jugée particulièrement serrée, selon plusieurs sources proches du dossier.

Cette visite s’inscrit dans la continuité du déplacement du secrétaire d’État Marco Rubio à Budapest en février, qui avait déjà marqué l’appui de Washington au dirigeant nationaliste hongrois. À moins d’un mois du scrutin prévu le 12 avril, Viktor Orban, au pouvoir depuis 2010, serait en difficulté dans les sondages, selon ces mêmes sources.

Toutefois, le calendrier du voyage de JD Vance reste incertain. Des responsables américains pourraient être amenés à rester à Washington en raison de la guerre en cours entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Le président Donald Trump a d’ailleurs déjà reporté un déplacement en Chine en raison de ce conflit.

Allié de longue date de Donald Trump en Europe, Viktor Orban entretient des relations tendues avec l’Union européenne, notamment sur les questions liées à l’Ukraine. Il s’oppose à l’envoi d’armes à Kiev et estime que le pays ne pourra pas intégrer l’UE, tout en maintenant des liens cordiaux avec Moscou.

Donald Trump a récemment réaffirmé son soutien à Orban, le qualifiant de « dirigeant fort et puissant ». Le Premier ministre hongrois est également perçu par certains courants conservateurs américains comme un modèle en matière de politique migratoire et de défense des valeurs chrétiennes.

JD Vance, figure montante de l’administration américaine et pressenti comme un possible successeur de Trump en 2028, joue un rôle croissant dans les affaires internationales. Sa visite en Hongrie pourrait ainsi renforcer les liens entre les deux dirigeants à un moment clé pour l’avenir politique du pays.