L’ambassadeur d’Israël auprès des Nations unies, Danny Danon, a déclaré que son pays ciblerait toute personne promouvant des idées « radicales » dirigées contre Israël, alors que les tensions restent extrêmement élevées au Moyen-Orient après le déclenchement de la guerre impliquant l’Iran.

Interrogé à New York sur la nomination de Mojtaba Khamenei comme nouveau guide suprême de l’Iran, après la mort de son père Ali Khamenei au premier jour du conflit, Danny Danon a affirmé que ce changement de dirigeant ne modifierait pas la nature du régime iranien.

« Changer le dirigeant ne change pas le régime », a-t-il déclaré aux journalistes. Selon lui, le nouveau dirigeant iranien serait « encore plus imprégné de la même idéologie et des mêmes idées radicales ».

L’ambassadeur israélien a également averti que toute personne ou organisation diffusant des idées hostiles à Israël pourrait être ciblée. « Quiconque propagera ces idées radicales contre nous, nous le ciblerons, nous le trouverons », a-t-il affirmé.

Danny Danon a par ailleurs appelé la population iranienne à se soulever pour choisir son futur dirigeant. Il a ajouté qu’Israël et ses alliés cherchaient à créer les conditions permettant aux Iraniens de remettre en cause leur pouvoir politique.

Interrogé sur les menaces pesant sur le trafic énergétique dans le détroit d’Ormuz et sur les attaques iraniennes contre certains pays voisins, le diplomate a assuré qu’Israël et les États-Unis poursuivaient leurs opérations pour traquer les lanceurs de missiles iraniens et réduire leurs capacités militaires.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de forte escalade militaire au Moyen-Orient, où les affrontements et les tensions diplomatiques continuent d’alimenter les craintes d’un conflit régional plus large.