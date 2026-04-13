Islamabad tente de sauver le dialogue entre Washington et Téhéran après l’échec des négociations

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a affirmé lundi que « tous les efforts » se poursuivaient pour tenter de résoudre le conflit entre les États-Unis et l’Iran, malgré l’échec des récents pourparlers organisés à Islamabad.

Ces discussions, qui se sont tenues dans la capitale pakistanaise, se sont achevées sans accord, illustrant la difficulté des deux parties à trouver un terrain d’entente dans un contexte de tensions croissantes. Islamabad, qui joue un rôle de médiateur, cherche désormais à maintenir le dialogue ouvert entre les protagonistes.

La déclaration de Shehbaz Sharif intervient au lendemain de ces négociations infructueuses, alors que les inquiétudes internationales s’intensifient face au risque d’une escalade. Le Pakistan s’efforce de promouvoir une solution diplomatique, misant sur le dialogue pour désamorcer la crise.

Ces efforts diplomatiques s’inscrivent dans une dynamique plus large visant à stabiliser la région, alors que le conflit entre Washington et Téhéran continue d’avoir des répercussions sur les marchés énergétiques et la sécurité internationale.

Malgré l’absence de percée immédiate, les autorités pakistanaises semblent déterminées à poursuivre leur médiation. L’issue de ces initiatives dépendra toutefois de la volonté des deux parties de reprendre les discussions et de faire des concessions.

Dans un climat géopolitique tendu, la poursuite des efforts diplomatiques apparaît comme un enjeu crucial pour éviter une aggravation du conflit et préserver la stabilité régionale.