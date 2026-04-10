Inondations meurtrières au Daghestan : Moscou dépêche des ministres face à une catastrophe qui s’aggrave

Plusieurs ministres russes ont été dépêchés dans la région du Daghestan, durement touchée par des inondations qui ont fait au moins six morts et déplacé des milliers de personnes, alors que la situation reste critique après plusieurs jours d’intempéries.

Trois membres du gouvernement sont arrivés sur place pour superviser la réponse d’urgence, selon les autorités russes. Parmi eux figure le ministre des Situations d’urgence, Alexandre Kourenkov, chargé de coordonner les opérations de secours dans les zones sinistrées.

Les inondations, provoquées par de fortes pluies continues depuis la fin du mois dernier, ont submergé des localités entières, forçant l’évacuation de milliers d’habitants. Selon des données officielles relayées par l’agence Interfax, environ 6 200 personnes ont été affectées par la catastrophe.

Face à l’ampleur des dégâts, les autorités ont décidé de placer les opérations de secours sous juridiction fédérale, permettant ainsi de mobiliser davantage de moyens humains et matériels pour faire face à l’urgence.

Sur le terrain, les équipes de secours distribuent de l’eau potable, du matériel de chauffage et des équipements essentiels, tandis que des tronçonneuses sont utilisées pour dégager les débris et faciliter l’accès aux zones isolées.

Les prévisionnistes mettent en garde contre la poursuite des intempéries, avec de nouvelles pluies et des vents violents attendus, faisant craindre une aggravation de la situation dans les prochains jours.

Dans ce contexte, les autorités russes tentent d’accélérer les opérations de secours et de stabiliser la situation, alors que la population locale reste confrontée à des conditions particulièrement difficiles.