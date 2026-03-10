Les autorités indonésiennes ont annoncé mardi la fin des opérations de recherche après l’effondrement d’une décharge près de Jakarta, un accident qui a fait sept morts.

Le drame s’est produit dimanche sur le site de Bantargebang, la plus grande décharge du pays, située à Bekasi, en périphérie de la capitale indonésienne. Un amas de déchets s’est effondré à la suite de fortes pluies, ensevelissant plusieurs personnes présentes sur le site.

Les équipes de secours ont mis fin aux recherches après avoir retrouvé la dernière victime, a indiqué Desiana Kartika Bahari, responsable locale des opérations de secours. Au total, sept personnes ont été tuées dans l’accident.

Six autres personnes ont survécu à l’effondrement. Les autorités avaient initialement signalé lundi un bilan provisoire de quatre morts, tandis que plusieurs personnes étaient encore portées disparues.

La décharge de Bantargebang est un site majeur de traitement des déchets pour la région de Jakarta, où de nombreux travailleurs informels récupèrent des matériaux recyclables parmi les déchets.

Les autorités locales ont indiqué que les recherches avaient été arrêtées après confirmation par la police que toutes les personnes présentes sur le site au moment de l’accident avaient été retrouvées.