IA : Trump veut imposer une loi fédérale pour contrer les régulations des États et dominer la course mondiale

L’administration de Donald Trump a présenté vendredi au Congrès une nouvelle politique nationale sur l’intelligence artificielle, visant à établir un cadre fédéral unique et à devancer les initiatives réglementaires des États américains.

La Maison Blanche appelle les législateurs à adopter une législation centralisée afin d’éviter une multiplication de règles locales jugées fragmentées. L’objectif est de créer un environnement plus cohérent pour les entreprises technologiques, tout en renforçant la position des États-Unis dans la compétition mondiale en matière d’IA.

Ce projet met également en avant des priorités en matière de protection, notamment pour les enfants, ainsi que des mesures destinées à optimiser la consommation énergétique liée au développement de ces technologies. L’administration insiste sur la nécessité de concilier innovation et encadrement.

Au-delà des aspects réglementaires, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à accélérer le développement de l’intelligence artificielle aux États-Unis. Washington cherche ainsi à conserver un avantage face à ses concurrents internationaux dans un domaine considéré comme stratégique.

Le débat autour de la régulation de l’IA est particulièrement intense aux États-Unis, où plusieurs États ont déjà commencé à adopter leurs propres règles. La proposition de l’exécutif vise à harmoniser ces approches et à éviter un morcellement juridique susceptible de freiner l’innovation.

Reste à savoir si le Congrès suivra cette orientation et parviendra à adopter un cadre législatif commun. Cette initiative pourrait marquer une étape décisive dans la gouvernance de l’intelligence artificielle aux États-Unis, à un moment où son développement soulève des enjeux économiques, technologiques et sociétaux majeurs.