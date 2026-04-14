Hezbollah : Naïm Qassem appelle Beyrouth à annuler des pourparlers avec Israël à Washington

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a exhorté lundi le gouvernement du Liban à annuler une réunion prévue à Washington entre des représentants libanais et israéliens, qualifiant ces discussions d’« inutiles » dans le contexte actuel de tensions.

Dans un discours télévisé, Naïm Qassem a affirmé que son mouvement continuerait de s’opposer aux frappes menées par Israël contre le territoire libanais. Il a dénoncé toute tentative de dialogue qu’il juge inappropriée tant que les hostilités se poursuivent.

La réunion en question doit réunir mardi les ambassadeurs libanais et israélien aux États-Unis. Elle s’inscrit dans une série d’initiatives diplomatiques visant à apaiser les tensions et à ouvrir la voie à un cessez-le-feu dans la région.

De son côté, le ministre libanais des Affaires étrangères a défendu la tenue de ces discussions, estimant qu’elles offrent une opportunité de faire pression en faveur d’un arrêt des combats. Beyrouth cherche ainsi à utiliser ce canal pour tenter de réduire les violences.

Ces divergences illustrent les tensions internes au Liban sur la stratégie à adopter face au conflit en cours, entre partisans du dialogue diplomatique et défenseurs d’une ligne plus dure vis-à-vis d’Israël.

Dans un contexte régional explosif, l’issue de ces pourparlers pourrait avoir des répercussions importantes sur la stabilité du Liban et l’évolution des hostilités au Moyen-Orient.