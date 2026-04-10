Guerre en Iran : la Banque mondiale envisage jusqu’à 60 milliards de dollars d’aide pour soutenir les économies touchées

Le Groupe de la Banque mondiale pourrait mobiliser entre 20 et 25 milliards de dollars d’aide rapide pour les pays affectés par les répercussions économiques de la guerre avec l’Iran, selon des déclarations de son président Ajay Banga rapportées par Bloomberg.

Cette enveloppe initiale viserait à répondre à l’urgence économique provoquée par le conflit, notamment dans les pays dépendants des importations d’énergie ou exposés aux perturbations des marchés mondiaux. L’objectif est de soutenir rapidement les économies les plus fragilisées.

Ajay Banga a également indiqué que, si la guerre devait se prolonger, l’institution pourrait chercher à mobiliser des financements supplémentaires compris entre 50 et 60 milliards de dollars. Une telle montée en puissance traduirait l’ampleur des impacts économiques anticipés à l’échelle mondiale.

Cette aide viendrait s’ajouter aux dispositifs mis en place par le Fonds monétaire international, dans un effort coordonné pour limiter les effets de la crise sur la croissance, l’inflation et les finances publiques des pays concernés.

Le conflit a déjà provoqué une hausse des prix de l’énergie et des tensions sur les chaînes d’approvisionnement, affectant particulièrement les économies émergentes et les pays en développement.

La Banque mondiale entend ainsi jouer un rôle central dans la stabilisation économique post-conflit, en mobilisant des ressources financières importantes pour soutenir la reconstruction et atténuer les chocs économiques.

Alors que l’issue du conflit reste incertaine, ces projections soulignent l’ampleur des défis économiques mondiaux à venir et la nécessité d’une réponse coordonnée des grandes institutions financières internationales.