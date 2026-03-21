Guerre avec l’Iran : Trump évoque une fin proche du conflit tandis que le site nucléaire de Natanz visé

Le président américain Donald Trump a affirmé que les États-Unis envisageaient de mettre fin à la guerre contre l’Iran, estimant que Washington était « sur le point d’atteindre ses objectifs », alors que les combats continuent de secouer le Moyen-Orient.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions extrêmes, marqué notamment par des informations relayées par les médias iraniens selon lesquelles le site nucléaire de Natanz, une installation clé pour l’enrichissement d’uranium, aurait été attaqué.

Sur le terrain, les incertitudes restent nombreuses. L’absence du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei aux prières de l’Aïd a alimenté les spéculations, sans qu’aucune explication officielle n’ait été fournie.

Parallèlement, des signaux contradictoires émergent sur le plan diplomatique. Selon l’agence japonaise Kyodo, l’Iran pourrait envisager d’autoriser le passage de navires japonais dans le détroit d’Ormuz, un geste potentiel d’apaisement dans une zone stratégique actuellement paralysée.

La guerre a déjà provoqué des conséquences économiques majeures. Les prix du pétrole ont bondi d’environ 50 %, contribuant à une forte perturbation des marchés énergétiques mondiaux et à des inquiétudes croissantes pour l الاقتصاد mondial.

Malgré les propos de Donald Trump laissant entrevoir une désescalade, la situation reste volatile. Les frappes se poursuivent, les infrastructures stratégiques sont visées et les équilibres régionaux demeurent fragiles, laissant planer le doute sur une sortie rapide du conflit.