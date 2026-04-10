Glissement de terrain en Italie : Rome débloque des fonds d’urgence pour rétablir un axe stratégique

Le gouvernement de l’Italie a annoncé le déblocage de fonds d’urgence et la déclaration de l’état d’urgence afin de rétablir un axe de transport majeur perturbé par un important glissement de terrain sur la côte adriatique.

Cette catastrophe a coupé à la fois une ligne ferroviaire et une autoroute essentielles reliant le nord et le sud du pays, provoquant de fortes perturbations dans les transports et la logistique.

En déplacement dans la zone touchée, le ministre des Infrastructures Matteo Salvini a indiqué qu’une première enveloppe de 10 millions d’euros serait immédiatement mobilisée pour lancer les travaux de réparation.

Les autorités italiennes doivent officialiser dans la foulée la déclaration d’état d’urgence, permettant de débloquer plus rapidement des moyens supplémentaires et d’accélérer les interventions sur le terrain.

Le glissement de terrain, survenu dans la région de Petacciato, dans la province de Campobasso, a endommagé des infrastructures clés et menacé des zones résidentielles, soulignant la vulnérabilité de certaines régions face aux risques naturels.

Les équipes techniques et les services de secours sont déjà mobilisés pour sécuriser les zones affectées et évaluer l’ampleur des dégâts, tandis que des solutions temporaires de transport pourraient être mises en place.

Cet axe est considéré comme crucial pour les échanges économiques et les déplacements dans la péninsule, rendant sa remise en service rapide prioritaire pour les autorités.

Face à l’urgence, le gouvernement italien cherche à limiter l’impact économique et logistique de l’incident, tout en accélérant les travaux pour rétablir la circulation dans les plus brefs délais.