Fusillade à Minneapolis : le tireur identifié comme Robin Westman

La fusillade survenue ce mercredi à l’église Annunciation de Minneapolis continue de bouleverser la ville et le pays tout entier. Le tireur, retrouvé mort sur place, a été identifié comme Robin M. Westman, un homme de 23 ans originaire de Richfield, dans la banlieue sud de Minneapolis. Cet individu sans gros casier judiciaire avait légalement changé de nom en 2020, un détail désormais scruté par les enquêteurs qui cherchent à comprendre son parcours et ses motivations.

Une attaque meurtrière au cœur d’une messe scolaire

Le drame s’est produit en pleine rentrée, alors que des dizaines d’élèves et enseignants assistaient à une messe matinale. Robin Westman, vêtu de noir et lourdement armé, a ouvert le feu depuis l’extérieur de l’église Annunciation, tirant à travers les vitraux. Deux enfants âgés de 8 et 10 ans ont été tués, et dix-sept autres personnes ont été blessées, dont quatorze enfants, certains grièvement atteints. Après avoir semé la panique, l’assaillant s’est donné la mort dans le parking de l’église.

Les motivations du tueur encore à l’étude

Les premières investigations révèlent que Robin Westman entretenait une obsession pour plusieurs auteurs de tueries de masse, notamment Adam Lanza, responsable du massacre de Sandy Hook. Des vidéos publiées sur internet laissent entrevoir une fascination morbide, avec des armes annotées de messages inquiétants. Les enquêteurs analysent ces éléments pour tenter de déterminer si cette radicalisation personnelle a directement motivé l’attaque contre l’église et l’école catholique de Minneapolis.

Le maire de Minneapolis et le gouverneur du Minnesota ont dénoncé un acte de violence insoutenable, survenu lors d’un moment de rassemblement religieux et éducatif. Le chef de la police a parlé d’une attaque délibérée contre des enfants innocents, soulignant la brutalité et la lâcheté d’un tel geste. La communauté est encore sous le choc, et des veillées de prière ainsi que des cellules d’aide psychologique ont été mises en place pour soutenir les familles touchées.