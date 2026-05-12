Fragilisé par la guerre contre l’Iran, Trump mise sur Xi Jinping pour sauver sa présidence

Le président américain Donald Trump doit se rendre en Chine cette semaine pour une rencontre très attendue avec le président chinois Xi Jinping, dans un contexte marqué par les tensions commerciales persistantes et la guerre contre l’Iran qui fragilise politiquement la Maison Blanche.

Les deux dirigeants doivent s’entretenir les 14 et 15 mai afin de tenter de prolonger la trêve commerciale précaire conclue entre les deux premières puissances économiques mondiales. Mais au-delà des questions économiques, Donald Trump espère également obtenir l’aide de Pékin pour trouver une issue au conflit avec l’Iran, devenu de plus en plus impopulaire aux États-Unis.

Il y a encore un an, Donald Trump affirmait que sa politique de droits de douane massifs finirait par affaiblir durablement la Chine. Pourtant, les analystes estiment aujourd’hui que Washington se trouve dans une position plus délicate que prévu, notamment en raison des conséquences économiques et géopolitiques de la guerre au Moyen-Orient.

La hausse des prix de l’énergie, les perturbations du commerce mondial et l’inquiétude des marchés financiers ont accentué la pression sur l’administration américaine. Le conflit avec l’Iran pèse également sur l’opinion publique américaine, alors que les pertes humaines et les coûts économiques continuent d’alimenter les critiques contre la stratégie de la Maison Blanche.

Pour Pékin, cette rencontre représente une occasion de renforcer son rôle diplomatique sur la scène internationale. La Chine reste un acteur clé dans les équilibres énergétiques mondiaux et entretient des relations économiques importantes avec l’Iran, malgré les sanctions imposées par Washington.

Selon plusieurs analystes, les attentes autour de ce sommet restent toutefois limitées. Les difficultés rencontrées par Donald Trump sur les fronts économique et diplomatique réduisent sa marge de manœuvre, tandis que Xi Jinping apparaît en position de force dans les négociations.

Cette visite en Chine pourrait néanmoins devenir un moment décisif pour le président américain, qui cherche à afficher des résultats diplomatiques et économiques concrets dans un climat international particulièrement tendu.