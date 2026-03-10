La police norvégienne est à la recherche d’un suspect après une explosion survenue dimanche à l’ambassade des États-Unis à Oslo, un incident pour lequel la piste terroriste est actuellement examinée.

Selon les autorités, l’explosion, survenue tôt dimanche matin, a endommagé l’entrée de la section consulaire de l’ambassade. L’engin utilisé était un engin explosif improvisé (EEI), qui a provoqué une forte déflagration et projeté une épaisse fumée dans la rue. Aucun blessé n’a toutefois été signalé.

Les enquêteurs ont diffusé des images de vidéosurveillance montrant un individu dont le visage est dissimulé, portant des vêtements sombres et un sac ou un sac à dos. L’identité du suspect n’a pas encore été établie.

La police a indiqué que l’hypothèse d’un acte terroriste faisait partie des pistes étudiées, sans exclure d’autres motivations possibles. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de l’attaque et les éventuels liens avec des tensions internationales.

Parmi les éléments examinés par les enquêteurs figure également une vidéo du guide suprême iranien diffusée en ligne et étudiée dans le cadre de l’enquête, alors que le conflit impliquant l’Iran et ses adversaires suscite une vigilance accrue en matière de sécurité.

Les autorités norvégiennes ont renforcé les mesures de sécurité autour des sites diplomatiques à Oslo tandis que l’enquête se poursuit pour identifier et localiser l’auteur de l’explosion.