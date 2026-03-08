Une forte explosion a endommagé l’ambassade des États-Unis à Oslo dans la nuit de samedi à dimanche, provoquant des dégâts matériels limités mais ne faisant aucun blessé. Les autorités norvégiennes n’excluent pas qu’il s’agisse d’une attaque délibérée, possiblement liée aux tensions internationales actuelles.

Selon la police d’Oslo, la détonation s’est produite tôt dans la matinée à proximité du bâtiment diplomatique américain. Les dégâts constatés sont restés mineurs et aucun membre du personnel de l’ambassade ni aucun civil n’a été blessé lors de l’incident.

Lors d’une conférence de presse, Frode Larsen, chef de l’unité d’enquête de la police d’Oslo, a indiqué que les autorités examinaient sérieusement l’hypothèse d’un acte intentionnel. « Il est naturel de voir cela dans le contexte de la situation sécuritaire actuelle et de penser qu’il pourrait s’agir d’une attaque visant délibérément l’ambassade américaine », a-t-il déclaré.

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer l’origine exacte de l’explosion et les circonstances précises de l’incident. Aucune revendication n’a été signalée dans l’immédiat et les forces de l’ordre n’ont pas communiqué d’informations sur d’éventuels suspects.

Cet événement survient dans un contexte international particulièrement tendu, marqué par l’escalade militaire au Moyen-Orient et le conflit impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran. Les autorités norvégiennes examinent donc la possibilité que l’explosion soit liée à cette situation géopolitique.

La police a indiqué que l’enquête se poursuivait et que la sécurité autour des représentations diplomatiques pourrait être renforcée dans les prochains jours, le temps d’établir les causes exactes de l’explosion.