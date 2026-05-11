Évacuation d’un avion de Turkish Airlines après un incident technique à Katmandou

Un vol de la compagnie Turkish Airlines a été évacué lundi au Népal après l’apparition de fumée au niveau du train d’atterrissage lors du roulage après l’atterrissage à l’aéroport de Katmandou.

Selon les premières informations de l’Autorité de l’aviation civile du Népal, un incendie se serait déclaré au niveau du pneu arrière droit de l’appareil, un Airbus A330, alors que l’avion venait de se poser.

Les équipes au sol sont rapidement intervenues pour maîtriser la situation à l’aide d’eau et de dispositifs de refroidissement, avant que l’appareil ne soit remorqué vers une zone sécurisée. Tous les passagers ont été évacués sans incident majeur, et aucun blessé n’a été signalé.

L’incident a entraîné la fermeture temporaire de l’aéroport pendant environ une heure, perturbant le trafic aérien avant une reprise progressive des opérations.

Une enquête est en cours pour déterminer l’origine exacte de la surchauffe ou du départ de feu au niveau du train d’atterrissage.