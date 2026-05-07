États-Unis et Chine : vers des discussions officielles inédites sur l’intelligence artificielle

Washington et Pékin envisagent d’ouvrir des discussions officielles sur l’intelligence artificielle, selon des informations du Wall Street Journal citées par Reuters. Ce dialogue potentiel marquerait une nouvelle étape dans les relations entre les deux puissances, alors que la technologie devient un enjeu stratégique majeur.

D’après ces informations, la Maison Blanche et le gouvernement chinois réfléchiraient à inscrire le sujet de l’IA à l’ordre du jour d’un sommet prévu la semaine prochaine à Pékin entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping. Cette initiative viserait à encadrer les échanges sur une technologie en plein essor.

L’intelligence artificielle est devenue un domaine central de la compétition technologique mondiale, avec des applications allant de la défense à l’économie numérique. Les États-Unis et la Chine sont considérés comme les deux principaux acteurs de cette course, ce qui rend tout dialogue bilatéral particulièrement sensible.

Jusqu’à présent, les deux pays ont surtout été engagés dans une rivalité technologique marquée par des restrictions à l’exportation de semi-conducteurs, des contrôles sur les investissements et des inquiétudes liées à la sécurité nationale. L’ouverture de discussions formelles sur l’IA représenterait donc un changement de ton notable.

Aucune confirmation officielle n’a encore été apportée par la Maison Blanche ni par les autorités chinoises concernant ce projet de négociation, mais l’éventualité d’un tel échange suscite déjà l’attention des milieux diplomatiques et technologiques.

Si ces discussions se concrétisent, elles pourraient ouvrir la voie à une première forme de cadre de dialogue entre les deux pays sur la régulation de l’intelligence artificielle, un domaine appelé à transformer profondément les équilibres économiques et géopolitiques mondiaux.