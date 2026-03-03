Une base de données interne du ministère américain de l’Intérieur, divulguée en ligne, révèle comment l’administration du président Donald Trump envisageait de réviser des informations portant sur des périodes clés de l’histoire américaine sur les sites des parcs nationaux.

Selon des documents initialement rapportés par le The Washington Post et diffusés lundi sur deux plateformes publiques, l’administration aurait étudié la modification ou la suppression de contenus liés à l’histoire afro-américaine, aux droits des personnes LGBT, au changement climatique et à d’autres sujets sensibles sur des centaines de sites relevant du National Park Service.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que les documents divulgués étaient « à l’état de projet et de délibération » et ne reflétaient pas une décision finale. Il a ajouté que les employés responsables de la publication de ces documents « devront rendre des comptes ».

Le ministère a également affirmé que les conclusions tirées des documents étaient « fausses », sans toutefois détailler les éléments contestés.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a multiplié les initiatives visant des institutions culturelles et historiques – des musées aux monuments en passant par les parcs nationaux – afin d’éliminer ce qu’il qualifie d’idéologie « anti-américaine ». Cette orientation suscite des critiques d’historiens et d’élus démocrates, qui dénoncent une tentative de réécriture de l’histoire nationale.

La controverse intervient dans un contexte plus large de tensions politiques autour de l’enseignement de l’histoire et de la mémoire collective aux États-Unis.