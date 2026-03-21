Escalade au Moyen-Orient : les États-Unis déploient des Marines et un navire d’assaut face à la crise avec l’Iran

Les États-Unis ont décidé d’intensifier leur présence militaire au Moyen-Orient en envoyant un navire d’assaut amphibie accompagné de milliers de Marines et de marins supplémentaires, selon des responsables américains. Ce déploiement intervient dans un contexte de tensions extrêmes avec l’Iran, sur fond de conflit impliquant également Israël.

D’après ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat, le rôle précis de ces renforts n’a pas été détaillé. Washington envisage toutefois différentes options pour sécuriser la région, notamment autour du détroit d’Ormuz, un passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole actuellement perturbé.

Ce renforcement militaire intervient alors que l’Iran a fermé ce détroit clé après les frappes menées il y a près de trois semaines par les États-Unis et Israël. Cette situation a provoqué une flambée des prix du pétrole, en hausse d’environ 50 % depuis le début du conflit.

Sur le terrain, les hostilités se poursuivent. L’armée israélienne affirme avoir frappé des cibles à Téhéran, tandis que l’Iran a riposté en attaquant une raffinerie au Koweït. Par ailleurs, un porte-parole des Gardiens de la révolution iraniens aurait été tué, selon les informations disponibles.

Dans ce contexte, les efforts internationaux pour sécuriser la navigation dans le Golfe restent limités. Plusieurs alliés des États-Unis ont conditionné leur participation à des opérations dans le détroit d’Ormuz à l’instauration préalable d’un cessez-le-feu.

Le président Donald Trump a vivement critiqué cette position, exprimant sa colère face au refus de certains partenaires de s’engager davantage dans le conflit. « Des lâches, et nous nous en souviendrons ! », a-t-il écrit, illustrant les tensions croissantes au sein du camp occidental.

Cette nouvelle phase de déploiement militaire souligne le risque d’escalade dans une région déjà sous haute tension. Elle pourrait également avoir des conséquences majeures sur l’équilibre géopolitique et les marchés énergétiques mondiaux.