Détroit d’Ormuz : Téhéran dément tout péage imposé aux pétroliers indiens malgré les tensions

L’Iran a fermement démenti lundi avoir facturé des droits de passage aux pétroliers indiens transitant par le détroit d’Ormuz, au cœur des tensions croissantes dans la région. Cette mise au point intervient après des accusations indirectes du président américain Donald Trump, qui a menacé de bloquer les navires versant des paiements à Téhéran.

S’exprimant à New Delhi, l’ambassadeur iranien Mohammad Fathali a rejeté ces allégations, invitant les autorités indiennes à confirmer qu’aucun paiement n’avait été exigé jusqu’à présent. « Vous pouvez demander au gouvernement indien si nous avons facturé quoi que ce soit », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Les autorités indiennes ont également nié à plusieurs reprises avoir versé un quelconque péage pour permettre à leurs navires de quitter la zone. Selon New Delhi, neuf pétroliers transportant du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ont récemment transité par cette voie stratégique sans paiement, malgré les perturbations liées au conflit.

Toutefois, la situation reste tendue : l’Inde affirme que 15 navires battant son pavillon demeurent bloqués dans le golfe Persique, soulignant les difficultés persistantes dans la région. Le détroit d’Ormuz constitue un axe vital pour l’approvisionnement énergétique du pays, près de la moitié de ses importations de pétrole et de GPL y transitant.

Malgré ces tensions, l’ambassadeur iranien a insisté sur la solidité des relations entre Téhéran et New Delhi, évoquant des « intérêts communs » et un « destin partagé ». Cette déclaration vise à rassurer alors que les risques d’escalade dans le Golfe continuent d’alimenter l’incertitude sur les marchés énergétiques mondiaux.

Dans un contexte de confrontation entre Washington et Téhéran, la question de la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz reste plus que jamais au centre des préoccupations internationales.