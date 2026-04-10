Détroit d’Ormuz : Starmer et Trump accélèrent les discussions pour rétablir le trafic maritime

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s’est entretenu jeudi avec le président américain Donald Trump afin de coordonner les efforts pour rouvrir le détroit d’Ormuz, un passage stratégique pour le commerce mondial de l’énergie.

Selon Downing Street, les deux dirigeants ont évoqué la nécessité d’élaborer « aussi rapidement que possible » un plan concret visant à rétablir la liberté de navigation dans cette zone clé, fortement perturbée par les tensions liées au conflit avec l’Iran.

Keir Starmer a notamment détaillé les initiatives du Royaume-Uni pour mobiliser ses partenaires internationaux autour d’un « plan viable » permettant de sécuriser le trafic maritime. Londres cherche à jouer un rôle central dans la coordination des réponses diplomatiques et sécuritaires.

Cette démarche intervient dans le sillage du cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l’Iran, qui ouvre une fenêtre d’opportunité pour stabiliser la région et relancer les flux commerciaux.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part essentielle du pétrole et du gaz mondiaux, est au cœur des préoccupations des puissances occidentales, qui redoutent des perturbations durables de l’approvisionnement énergétique.

Les discussions entre Washington et Londres illustrent une volonté commune d’agir rapidement pour éviter une aggravation de la crise et rassurer les marchés internationaux.

Alors que les négociations se poursuivent, la mise en place d’un plan coordonné apparaît comme un enjeu majeur pour garantir la sécurité maritime et limiter les impacts économiques à l’échelle mondiale.