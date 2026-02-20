Des options américaines contre l’Iran incluraient le ciblage de dirigeants, selon des responsables

La planification militaire américaine visant l’Iran aurait atteint un stade avancé, avec des scénarios incluant des frappes ciblant des individus de haut rang et, dans certaines hypothèses, un soutien à un changement de régime à Téhéran, selon deux responsables américains cités par Reuters.

Ces options seraient prêtes si le président Donald Trump décidait d’ordonner une action militaire. Les responsables ont indiqué que l’éventail des plans comprendrait des frappes de précision contre des installations stratégiques ainsi que contre des dirigeants clés, dans le but de limiter les capacités de commandement iraniennes.

Selon l’un d’eux, les frappes israéliennes menées en juin auraient été « instructives » pour les planificateurs américains, fournissant des enseignements opérationnels sur les défenses et les réactions iraniennes. Les autorités américaines anticipent toutefois une riposte significative de Téhéran, notamment contre des bases et des intérêts américains dans la région.

Ces développements interviennent alors que les tensions autour du programme nucléaire iranien se sont intensifiées. Washington a récemment fixé un délai pour parvenir à un accord, tandis que l’Iran a averti qu’il répliquerait à toute attaque.

Les responsables interrogés ont souligné qu’aucune décision finale n’avait été prise et que les options militaires restaient conditionnées à une décision politique. Une escalade comporterait des risques élevés pour la stabilité régionale, dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions au Moyen-Orient.