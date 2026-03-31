Cuba : Washington assure qu’il n’y a pas de changement de politique malgré une livraison de pétrole russe

La Maison Blanche a affirmé qu’il n’y avait aucun changement dans la politique des États-Unis à l’égard de Cuba, malgré l’autorisation exceptionnelle accordée à un pétrolier russe sous sanctions pour livrer du carburant à l’île.

La porte-parole Karoline Leavitt a précisé que cette décision avait été prise pour des raisons humanitaires, face à la grave crise énergétique que traverse Cuba.

« Il ne s’agit pas d’un changement de politique », a-t-elle insisté, ajoutant que les sanctions américaines restent en vigueur et que ce type de dérogation serait examiné « au cas par cas ».

Cette livraison intervient alors que Cuba subit de fortes pénuries de carburant, entraînant des coupures d’électricité et des difficultés économiques majeures pour la population.

Washington cherche ainsi à maintenir sa ligne dure vis-à-vis du gouvernement cubain tout en évitant d’aggraver la situation humanitaire sur l’île.

Cette position illustre l’équilibre délicat entre pression diplomatique et considérations humanitaires dans la politique étrangère américaine.

Dans un contexte international tendu, marqué notamment par la guerre au Moyen-Orient et ses répercussions sur les marchés de l’énergie, cette décision met en lumière les ajustements ponctuels opérés par les États-Unis sans remise en cause de leur stratégie globale.