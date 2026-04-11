Crise énergétique : l’Australie et Singapour renforcent leur coopération face aux pénuries

Les dirigeants de l’Australie et de Singapour ont annoncé un renforcement de leurs liens énergétiques pour faire face aux perturbations mondiales liées aux tensions au Moyen-Orient.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue singapourien Lawrence Wong ont réaffirmé leur volonté de coopérer étroitement afin de sécuriser l’approvisionnement en ressources essentielles comme le diesel et le gaz naturel liquéfié (GNL).

Singapour, hub majeur du commerce pétrolier en Asie, joue un rôle clé pour l’Australie en tant que principal fournisseur d’essence, ainsi que fournisseur important de diesel et de kérosène. Cette dépendance est aujourd’hui mise en lumière par une pénurie nationale de diesel en Australie, qui perturbe notamment les secteurs agricole et minier.

La situation s’est aggravée avec des achats de panique, entraînant des ruptures de stock dans plusieurs stations-service à travers le pays, qui dispose de réserves limitées et d’un réseau logistique étendu.

En parallèle, les échanges énergétiques entre les deux pays sont interdépendants : l’Australie fournit environ un tiers des importations de GNL de Singapour, tandis qu’elle dépend à hauteur d’environ un quart des carburants raffinés en provenance de la cité-État.

Dans un communiqué conjoint, les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de préserver un système commercial mondial stable et fondé sur des règles, particulièrement en période de crise.

Ce rapprochement souligne l’impact global des tensions géopolitiques sur les chaînes d’approvisionnement énergétique et la nécessité pour les États de renforcer leurs partenariats stratégiques pour garantir leur sécurité énergétique.