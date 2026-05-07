Crise énergétique et tensions régionales : l’ASEAN se réunit sous la menace des conflits mondiaux

Les dirigeants de l’ASEAN se réunissent cette semaine aux Philippines dans un contexte marqué par de fortes inquiétudes énergétiques et géopolitiques. Alors que les conflits au Moyen-Orient continuent de peser sur les marchés mondiaux, les pays d’Asie du Sud-Est redoutent de graves conséquences pour leurs économies largement dépendantes des importations de carburant.

Les rencontres prévues jeudi et vendredi sur l’île philippine de Cebu rassembleront les chefs d’État ainsi que les ministres des Affaires étrangères et de l’Économie des 11 pays membres du bloc régional. Selon la secrétaire philippine aux Affaires étrangères, Ma. Theresa Lazaro, la sécurité énergétique et alimentaire figurera au sommet des priorités des discussions.

Les Philippines, qui assurent actuellement la présidence de l’ASEAN, cherchent à coordonner une réponse régionale face aux risques de perturbation des approvisionnements en pétrole. Les diplomates et analystes estiment que la crise énergétique mettra à l’épreuve la capacité du bloc à agir de manière unifiée dans un contexte international instable.

Mais les dirigeants devront également gérer plusieurs crises internes à la région. La guerre civile au Myanmar continue de diviser l’ASEAN, tandis que le différend frontalier meurtrier entre la Thaïlande et le Cambodge reste non résolu. Certains craignent que ces dossiers régionaux soient relégués au second plan face à l’urgence économique provoquée par les tensions mondiales.

Le Myanmar, désormais dirigé par un nouveau gouvernement soutenu par l’armée, devrait tenter d’apaiser ses relations avec les autres membres du bloc après plusieurs années de tensions diplomatiques. Cette question pourrait raviver les divisions internes au sein de l’organisation.

Pour l’analyste géopolitique Don McLain Gill, les mesures visant à limiter les conséquences économiques de la crise pourraient finalement prendre le dessus sur les autres enjeux régionaux immédiats. Ce sommet apparaît ainsi comme un test majeur pour la cohésion et la capacité d’action de l’ASEAN dans un environnement international de plus en plus incertain.