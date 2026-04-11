Brésil : Lula et Flávio Bolsonaro au coude-à-coude avant un possible second tour

Le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, et le sénateur Flávio Bolsonaro apparaissent au coude-à-coude en vue d’un éventuel second tour de l’élection présidentielle, selon un sondage Datafolha.

D’après cette enquête, Flávio Bolsonaro recueillerait 46 % des intentions de vote contre 45 % pour Lula. Toutefois, cet écart reste dans la marge d’erreur de deux points, ce qui signifie que les deux candidats sont statistiquement à égalité.

Il s’agit de la première fois que le fils de l’ancien président Jair Bolsonaro dépasse Lula dans ce type de sondage, même si cette progression demeure fragile.

Le chef de l’État sortant, qui vise un quatrième mandat non consécutif, a vu son avance s’éroder ces derniers mois. En mars, il disposait encore d’un léger avantage plus marqué sur son rival.

La dynamique de Flávio Bolsonaro s’explique notamment par le soutien public de son père, figure influente de la droite brésilienne, malgré ses ennuis judiciaires.

Ce duel serré reflète une polarisation persistante de la société brésilienne, laissant présager une campagne électorale intense à l’approche du scrutin d’octobre.