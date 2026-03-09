Une explosion s’est produite dans la nuit de dimanche à lundi devant une synagogue située rue Léon Frédéricq à Liège, dans l’est de la Belgique. Selon la police locale, la déflagration est survenue peu avant 4 heures du matin. Aucun blessé n’est à déplorer, mais des dégâts matériels ont été constatés, notamment des vitres soufflées dans des bâtiments situés en face.

Un périmètre de sécurité a été immédiatement mis en place afin de permettre les premières constatations. La police fédérale doit participer à l’enquête pour déterminer l’origine exacte de l’explosion. La synagogue, construite en 1899, abrite également un musée consacré à l’histoire de la communauté juive de la ville.