Australie : le fugitif soupçonné d’avoir tué deux policiers abattu après sept mois de traque

La police australienne estime avoir abattu un fugitif recherché depuis plusieurs mois pour le meurtre de deux policiers, mettant fin à une vaste opération de recherche dans l’État de Victoria.

L’homme, identifié comme Desmond Freeman, aurait été tué lors d’un face-à-face de plusieurs heures avec les forces de l’ordre dans une propriété rurale isolée du nord-est de l’État.

Selon les autorités, l’intervention s’est déroulée lundi matin après un siège de près de trois heures. Le suspect, âgé de 56 ans, était activement recherché depuis sept mois pour son implication présumée dans la mort de deux policiers.

Bien que l’identification formelle soit encore en cours, la police de Victoria indique qu’il s’agit « très probablement » de Desmond Freeman, anciennement connu sous un autre nom.

Le chef de la police de Victoria, Mike Bush, a déclaré que les premiers éléments laissaient penser que l’usage de la force était justifié.

« Il a eu l’occasion de se rendre pacifiquement, ce qu’il n’a pas fait », a-t-il précisé, ajoutant qu’aucun policier n’avait été blessé lors de l’opération.

Les autorités poursuivent leur enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’intervention, notamment pour confirmer si le suspect était armé au moment des faits.

Cette affaire, qui a profondément marqué l’opinion publique en Australie, met un terme à une longue traque et soulève une nouvelle fois la question des opérations policières face à des suspects considérés comme extrêmement dangereux.