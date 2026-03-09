L’armée iranienne a annoncé qu’au moins 104 personnes avaient été tuées et 32 blessées lors d’une attaque menée par les États-Unis contre un navire de guerre iranien au large du Sri Lanka la semaine dernière, un épisode qui marque une nouvelle escalade dans le conflit opposant Washington et Téhéran.

Selon les autorités iraniennes, la frégate iranienne Dena a été coulée mercredi par un sous-marin américain dans l’océan Indien, à environ 19 milles nautiques de la ville portuaire de Galle, dans le sud du Sri Lanka. L’attaque aurait provoqué de lourdes pertes parmi l’équipage.

L’incident s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et l’Iran, alors que Washington intensifie ses opérations militaires contre les forces iraniennes dans la région. Le torpillage du navire représente l’un des affrontements navals les plus graves impliquant directement les deux pays.

Après l’attaque, les autorités sri-lankaises ont participé à des opérations de secours dans la zone maritime. La marine du pays a notamment porté assistance à l’équipage d’un second navire iranien, l’IRIS Booshehr, qui se trouvait à proximité et s’était retrouvé immobilisé dans la zone économique exclusive du Sri Lanka.

Cet épisode illustre l’élargissement géographique du conflit au-delà du Moyen-Orient, avec des incidents désormais signalés dans l’océan Indien. La situation suscite des inquiétudes croissantes quant à une possible intensification des affrontements entre les États-Unis et l’Iran sur plusieurs fronts.