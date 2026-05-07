Amazon va distribuer Ozempic aux États-Unis et promet une livraison le jour même via ses kiosques

Le géant du commerce en ligne Amazon s’apprête à élargir son offre dans le domaine de la santé en proposant le médicament Ozempic dans certains kiosques aux États-Unis, tout en mettant en place un service de livraison le jour même, selon des informations communiquées mercredi.

Ce dispositif s’inscrit dans la stratégie d’Amazon visant à renforcer sa présence dans la distribution de produits pharmaceutiques et de soins de santé, un secteur en forte croissance. L’entreprise cherche à réduire les délais d’accès aux traitements, notamment pour les médicaments prescrits régulièrement.

Ozempic, un traitement largement utilisé contre le diabète de type 2, est produit par le laboratoire danois Novo Nordisk. Le médicament a également suscité un fort intérêt mondial ces dernières années en raison de son utilisation dans la gestion du poids, ce qui a contribué à une demande en forte hausse.

La mise à disposition du traitement via les infrastructures logistiques d’Amazon pourrait représenter un changement important dans la manière dont certains médicaments sont distribués aux États-Unis. L’entreprise mise sur son réseau logistique déjà très développé pour proposer une livraison rapide, parfois en quelques heures.

Cette initiative intervient dans un contexte où les grandes entreprises technologiques et les acteurs de la santé cherchent à simplifier l’accès aux médicaments tout en réduisant les coûts et les délais pour les patients. Elle pourrait également accentuer la concurrence dans le secteur de la pharmacie de détail.

Aucune précision supplémentaire n’a été donnée sur les dates exactes de déploiement ni sur l’étendue géographique du service, mais cette annonce confirme l’ambition d’Amazon de s’imposer durablement dans le domaine de la santé aux États-Unis.