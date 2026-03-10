Alexander Butterfield, ancien conseiller de la Maison Blanche devenu célèbre pour avoir révélé l’existence du système secret d’enregistrement audio du président américain Richard Nixon, est décédé à l’âge de 99 ans.

Son décès a été confirmé par son épouse, Kim Butterfield, au Washington Post et au New York Times. Selon ces médias, il est mort à son domicile de La Jolla, près de San Diego, environ un mois avant son centième anniversaire. La cause du décès n’a pas été précisée.

Alexander Butterfield est entré dans l’histoire politique américaine lorsqu’il a révélé, lors d’une audition devant une commission du Congrès en 1973, l’existence d’un système d’enregistrement secret installé dans le Bureau ovale. Ces enregistrements allaient fournir des preuves cruciales dans l’enquête sur le scandale du Watergate, qui a conduit à la démission du président Richard Nixon en 1974.

La révélation de Butterfield a déclenché une bataille juridique majeure autour de la question de l’immunité présidentielle et de l’accès aux bandes audio de la Maison Blanche. Les enregistrements ont finalement constitué la « preuve irréfutable » de l’implication de Nixon dans la tentative de dissimulation du scandale.

Né à Pensacola, en Floride, et élevé en Californie, Butterfield avait étudié à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Il s’était engagé dans l’US Air Force en 1948 et avait servi comme pilote de chasse pendant la guerre du Vietnam, commandant une escadrille d’avions de reconnaissance tactique.

Proche de H.R. Haldeman, chef de cabinet de Nixon et ancien camarade d’université, il avait rejoint la Maison Blanche comme adjoint présidentiel entre 1969 et 1973. Après son passage au sein de l’administration, il avait notamment dirigé la Federal Aviation Administration (FAA).

Malgré son rôle décisif dans l’histoire politique américaine, Butterfield avait confié plus tard qu’il n’aimait pas être réduit à « l’homme qui a révélé les enregistrements », estimant que cette image donnait l’impression qu’il avait agi avec enthousiasme, alors qu’il s’était simplement contenté de répondre aux questions des enquêteurs du Congrès.