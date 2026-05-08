Alerte sanitaire sur l’île la plus isolée du monde : un nouveau cas suspect d’hantavirus détecté

Un nouveau cas suspect d’hantavirus a été identifié sur l’île de Tristan da Cunha, l’un des territoires habités les plus isolés au monde, alors que les autorités sanitaires poursuivent leur enquête autour d’une épidémie apparue à bord d’un navire de croisière de luxe.

Selon les autorités britanniques, le cas concerne un ressortissant britannique présent sur l’île, qui compte environ 200 habitants. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur son état de santé, tandis que les opérations de traçage des passagers et de leurs contacts continuent.

L’épidémie est liée au navire de croisière MV Hondius, qui avait fait escale sur l’île le 15 avril. Depuis, plusieurs décès et contaminations ont été recensés parmi les passagers et les personnes ayant été en contact avec eux.

Trois personnes ont déjà succombé au virus : un couple néerlandais ainsi qu’un ressortissant allemand. Une autre Néerlandaise est également décédée peu après avoir quitté le navire. Elle était l’épouse du premier patient identifié dans cette affaire, mort à bord le 11 avril.

Quatre autres personnes ont été officiellement diagnostiquées positives à l’hantavirus. Il s’agit de deux Britanniques, d’un Néerlandais et d’un Suisse actuellement pris en charge dans des hôpitaux situés aux Pays-Bas, en Afrique du Sud et en Suisse.

Les autorités néerlandaises ont indiqué qu’aucune nouvelle infection confirmée n’avait été détectée à ce stade, mais les investigations sanitaires restent actives afin d’éviter une propagation plus large du virus.

L’hantavirus est une maladie rare mais potentiellement grave, généralement transmise par des rongeurs infectés. Cette flambée inhabituelle à bord d’un navire de croisière suscite une forte inquiétude parmi les autorités sanitaires internationales, compte tenu de la mobilité des passagers et de la difficulté d’accès à l’île concernée.