Michael Halbye, dirigeant du groupe Lego, meurt dans un accident de ski en Suisse

La nouvelle a frappé le Danemark en plein cœur. Michael Halbye, figure influente du groupe Lego et personnalité très proche de la famille royale danoise, est décédé à 64 ans après une chute à ski dans la région de Verbier, en Suisse. Transporté en urgence par hélicoptère, il n’a pas survécu à une hémorragie interne consécutive à l’accident.

Vice-président de Kirkbi, pilier de Lego

Halbye occupait le poste de vice-président chez Kirkbi, la société familiale qui détient la majorité du capital de Lego. Son décès a été confirmé par Thomas Kirk Kristiansen, président du groupe, qui a salué un homme « irremplaçable, tant professionnellement qu’humainement ». Sa disparition laisse un vide au sein de la galaxie Lego, mais aussi dans les cercles d’influence du royaume danois. Car au-delà de ses responsabilités économiques, Michael Halbye jouait un rôle discret mais essentiel dans la philanthropie nationale.

Un ami de la couronne engagé dans les causes sociales

La reine Mary du Danemark elle-même lui a rendu hommage. Halbye avait travaillé à ses côtés pour fonder la Mary Foundation, une organisation caritative axée sur l’exclusion sociale et la prévention des violences. Elle a salué un homme « d’une énergie positive rare », animé par un profond engagement pour les autres. Ce drame survient alors qu’un autre skieur, également tombé en dehors des pistes dans les Alpes suisses, a trouvé la mort le même jour. Deux tragédies en parallèle, qui rappellent les dangers du hors-piste, même pour les plus aguerris. La mort de Michael Halbye prive le Danemark d’une figure à la fois influente et discrète, au carrefour du monde industriel et de l’engagement social.