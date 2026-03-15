Après l’agitation de la veille, le temps s’améliore sur une grande partie du pays ce dimanche. L’ambiance reste toutefois fraîche avec un retour marqué des gelées matinales sur de nombreuses régions, tandis que l’instabilité persiste à l’est et près de la Méditerranée.

Dès le matin, des gelées sont observées sur de nombreuses régions du nord de la Loire jusqu’au centre du pays, avec des températures pouvant descendre jusqu’à -3°C localement. Sur les massifs, la neige continue de tomber faiblement dès 800 mètres d’altitude dans les Alpes et les Pyrénées. Dans le sud-est, mistral et tramontane soufflent encore violemment, avec des rafales pouvant atteindre 110 km/h entre le Roussillon, la Provence et la basse vallée du Rhône.

L’après-midi reste frais avec des températures souvent comprises entre 11 et 13°C, soit quelques degrés sous les normales de saison. Les averses persistent de la Corse aux Alpes tandis que le vent commence progressivement à faiblir près de la Méditerranée. Ailleurs, le temps devient plus calme avec une alternance de nuages et d’éclaircies, même si une nouvelle zone pluvieuse aborde la Bretagne en fin de journée.