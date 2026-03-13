Une perturbation océanique active traverse lentement la France d’ouest en est ce vendredi, apportant un temps nettement plus agité sur une large partie du territoire. Les pluies sont parfois soutenues et accompagnées d’un vent sensible, tandis que le tiers est et le sud-est du pays restent encore relativement à l’écart en début de journée.

Dès le matin, le ciel est couvert sur l’ouest avec des pluies déjà bien installées de la Bretagne aux Pays de la Loire et à la Normandie, gagnant progressivement le bassin parisien. Le vent d’ouest se renforce avec des rafales pouvant atteindre 60 à 70 km/h près de la Manche, voire jusqu’à 80 km/h sur les littoraux. Les températures matinales se situent généralement entre 6 et 10°C.

Dans l’après-midi et en soirée, la perturbation poursuit sa progression vers l’est tandis que l’ouest bascule dans un régime d’averses. Les pluies deviennent plus régulières du centre vers les régions orientales, dans une ambiance fraîche et venteuse. Les températures restent comprises entre 10 et 14°C sur la plupart des régions, un peu plus élevées vers le sud-est. Cette dégradation annonce surtout l’arrivée d’un air plus froid pour le week-end.