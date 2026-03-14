Le temps change nettement ce samedi avec l’arrivée d’un air plus froid sur l’ensemble du pays. Sous l’influence d’un flux de nord-ouest, les températures chutent sensiblement et l’ambiance devient beaucoup plus fraîche, parfois presque hivernale. Des averses concernent de nombreuses régions tandis que la neige fait son retour sur les reliefs.

Dès le matin, le ciel est souvent chargé avec des averses fréquentes, notamment sur la moitié est et près des massifs. La baisse des températures entraîne un abaissement de la limite pluie-neige autour de 800 mètres, favorisant le retour de la neige en montagne. Le vent de nord-ouest renforce la sensation de froid sur une grande partie du territoire.

Dans l’après-midi, l’instabilité se renforce dans le sud-est avec des averses parfois orageuses entre la vallée du Rhône, la Provence et les Alpes du Sud. Ailleurs, le ciel reste variable avec quelques averses éparses et des températures qui peinent à remonter. En soirée, l’activité orageuse se décale vers la Corse tandis que le temps devient progressivement plus calme sur le continent, dans une ambiance toujours fraîche.