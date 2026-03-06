Le temps reste globalement calme ce vendredi sur une grande partie du pays, avec un soleil généreux sur un large quart nord-est. Les températures demeurent particulièrement douces pour la saison, souvent bien au-dessus des normales, donnant une ambiance presque printanière. À l’inverse, le sud connaît une situation plus perturbée sous l’influence de la dépression Regina.

Dès le matin, le nord-est profite d’un ciel relativement dégagé malgré une certaine fraîcheur liée au rayonnement nocturne, avec 2 à 4°C près des frontières belges et allemandes. Plus à l’ouest et dans le sud, les températures sont déjà nettement plus douces, entre 10 et 13°C, mais sous un ciel pluvieux. Dans le Roussillon, les précipitations se renforcent, notamment dans les secteurs des Aspres et du Vallespir.

L’après-midi confirme ce contraste. Le soleil domine encore sur le nord-est du pays où les températures grimpent largement au-dessus des normales, atteignant localement près de 20°C. En revanche, le ciel se charge davantage ailleurs, avec des pluies persistantes et parfois soutenues en Languedoc-Roussillon, tandis que les maximales oscillent entre 14 et 19°C dans le sud.

En soirée, les précipitations se concentrent toujours au sud de la Garonne, particulièrement dans le Roussillon, alors que quelques faibles pluies peuvent aussi toucher la Bretagne. Sur le reste du territoire, le temps reste calme et sec sous un ciel souvent étoilé, avec une douceur remarquable pour la saison, les températures restant comprises entre 11 et 16°C, y compris à Paris.