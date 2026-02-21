Jusqu’à 20°C en Provence pendant que le nord reste sous les nuages

Le temps reste très contrasté sur la France. Tandis que l’anticyclone se renforce sur la moitié sud, offrant un soleil généreux de l’Aquitaine à la Méditerranée, les deux tiers nord demeurent sous une chape nuageuse souvent accompagnée de bruines ou de faibles pluies. La douceur matinale est déjà sensible du nord-ouest au Bassin parisien, avec 10 à 11°C au réveil.

Dans la matinée, les nuages bas dominent au nord d’un axe Bordeaux Lyon, où l’humidité persiste par endroits. Le vent de sud-ouest se montre encore présent sur les côtes de la Manche, tandis que mistral et tramontane s’atténuent nettement autour de la Méditerranée. Plus au sud, le soleil s’impose largement, malgré une fraîcheur matinale dans les zones dégagées.

L’après-midi confirme ce contraste. Le sud profite d’une ambiance presque printanière avec 17 à 20°C entre les Pyrénées, le sud des Alpes et le littoral méditerranéen. Au nord, la grisaille résiste et peut encore lâcher quelques faibles précipitations, dans une atmosphère néanmoins douce avec 12 à 14°C en moyenne.

En soirée, la situation évolue peu. Le nord conserve un ciel chargé et humide, tandis que le sud reste au sec sous l’influence anticyclonique, avec une douceur remarquable pour la saison.